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28 Ekim 2019 Pazartesi 13:16:46 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 13:59:57

Kalın: Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Kalın, "Terör örgütü en çok İslam'a zarar vermiş bir kanserdir. Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle tek başına mücadele eden bir NATO ülkesidir" açıklamasında bulunudu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi

Terörle mücadelede önemli bir kazanımdır.

DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek.

Askeri ve istihbari birimlerimiz ABD'li mevkidaşlarıyla iletişim içerisinde oldular.

DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle tek başına mücadele eden bir NATO ülkesidir.

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