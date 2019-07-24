Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Güvenli Bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi.

Görüşmede, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı.

(AA)