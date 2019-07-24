Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Güvenli Bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi.
Görüşmede, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı
- İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle problemimiz yok
- Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Sabrımız tükendi, mutabakata varılmazsa gereğini yapacağız
- ABD'deki FETÖ Şebekesi! Şerif Ali Tekalan kimdir?
- ABD'deki kumpas davasından tahliye kararı verilen Hakan Atilla ailesine kavuştu! İşte karşılaşma anları...