Kaknem nedir, kaknem ne demektir? Kaknem ne anlama geliyor?
Kaknem gündemin en çok araştırılan kelimeleri arasında yerini aldı. Vatandaşlar "Kaknem nedir? Kaknem ne anlama geliyor?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Benzer birçok anlama gelen "Kaknem" kelimesi gündelik hayatta çok sık kullanılmasa da vatandaşlar bu kelimeyi duyduklarında ne anlama geldiğini merak ediyor. Kaknem kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı haberimizde yer alıyor..
Kaknem nedir? Kaknem ne anlama geliyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kaknem gündemin en çok araştırılan kelimeleri arasında yerini aldı. Benzer birçok anlama gelen "Kaknem" kelimesi gündelik hayatta çok sık kullanılmasa da vatandaşlar bu kelimeyi duyduklarında ne anlama geldiğini merak ediyor. Kaknem kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığını sizler için derledik.
KAKNEM NEDİR?
2 ayrı sıfat olarak kullanılıyor. Kaknem kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki karşılıkları şu şekilde sıralanıyor:
1. sıfat: Çirkin, huysuz:
"Kız ne kadar kaknem veya malın gözü olursa olsun ..." - Tarık Buğra
2. sıfat: Kuru, sıska, yaşlı (kadın):
"Ötekilerse cılız, kaknem, mızmız, güzel gelinlerini kıskanan cadalozlardır" Aka Gündüz
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