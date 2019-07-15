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15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:17:23

Kahraman halkın diriliş destanı

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetinin üzerinden 3 yıl geçti. Darbeci hainlere canları pahasına karşı koyan Türk halkı, eşi benzeri görülmemiş bir destana imza atarak dünyaya örnek oldu.   

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde gizlice yuvalanan FETÖ cuntası, 15 Temmuz 2016 akşamı kanlı yüzünü gösterdi. Terör örgütü, seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla, kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Darbeci alçakların hedefinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı hainlere karşı meydanlara çağırdı. 

HAİNLER ÖLÜM KUSTU 

Erdoğan’ın çağrısı üzerine, Türkiye'nin 81 ilinde yüz binlerce vatandaş darbe girişimini engellemek ve milli iradeye sahip çıkmak için sokağa döküldü. Gasp ettikleri savaş uçakları, helikopterler ve tanklarla kendi halkının üzerine ölüm kusan hainler, 281 kişiyi şehit etti, 2 bin 193 kişiyi yaraladı. Türkiye'ye savaş açan Fetullah'ın teröristleri, emniyet binalarını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve milli egemenliğin simgesi TBMM'yi bombaladı.  

ÇIPLAK ELLE TANKA KARŞI 

Pensilvanya şarlatanından aldıkları emirle ülkeyi kan gölüne çeviren üniformalı teröristler, karşılarında Türk halkını buldu. Tankların karşısına çıplak elleriyle çıkan vatandaşlar, dünya tarihinde görülmemiş bir direniş destanı yazdı. FETÖ ihaneti, sivil kahramanların, vatansever askerlerin ve emniyet güçlerinin omuz omuza mücadelesiyle bertaraf edildi. 

1600 DARBECİ HESAP VERİYOR 

Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen hain girişimin ardından geçen 3 yılda, eli kanlı teröristler, 8 darbe girişimi davasında hesap vermeye devam ediyor. Davalarda, Ankara'da 1404, İstanbul'da 255 olmak üzere toplam 1659 darbe sanığı yargılanıyor.  

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

İhanet girişimi sırasında, savaş uçakları ve zırhlı araçlarla saldırdıkları kamu binalarında ağır hasara neden olan darbeciler hakkında, 127 milyon liralık tazminat davası açıldı.

Tazminat miktarları

TBMM: 19 milyon 472 bin TL

Özel Harekât Başkanlığı: 46 milyon 920 bin TL 

Ankara Emniyet Müdürlüğü: 34 milyon 559 bin TL 

TÜRKSAT: 7 milyon 27 bin TL 

Jandarma Genel Komutanlığı: 5 milyon 500 bin TL  

Akıncı Üssü: 4 milyon 545 bin TL

HAİNLER KORKU İÇİNDE

Türkiye, güvenlik güçleri ve halkın şanlı direnişi sayesinde büyük hezimete uğrayıp yurtdışına kaçan FETÖ’cü firarilerin peşini bırakmıyor. Firarileri adım adım takip eden Türkiye, hainlerin hesap vermesi için hukuki girişimlerini sürdürüyor. Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 94 ülkeden 570 darbecinin iadesini istedi. ABD'den elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra çok sayıda örgüt yöneticisi ve üyesinin, Almanya'dan da örgütün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz’le eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadeleri talep edildi. İade taleplerinin ardından 23 ülkede bulunan 109 FETÖ’cü ise sınırdışı edilerek Türkiye'ye gönderildi.

Eslem Varank, babasının evden ‘Vatanı korumak görevimiz’ diyerek çıktığını söyledi. 

BABAMLA GURUR DUYUYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerlerin kurşunlarına siper olarak şehadete eren Prof. Dr. İlhan Varank'ın kızı Eslem Varank, gururla acıyı bir arada yaşıyor. Eslem Varank, hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde babasını anlattı. 15 Temmuz gecesi henüz 14 yaşında olan Varank, babasının o gece belediye önünde toplanıp darbeci askerlere karşı mücadele etmeleri için vatandaşları cesaretlendirdiğini söyleyerek, “Babam evden çıkarken anneme ‘Bizim tek vatanımız var. Vatanımızı korumak görevimiz’ demiş. Normal ölse eminim atlatması daha zor olurdu. Şehit olunca en azından 'bir hiç uğruna değil' diyorsunuz. Onunla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Gasp ettikleri savaş uçakları, helikopterler ve tanklarla kendi halkının üzerine ölüm kusan hainler, 281 kişiyi şehit etti, 2 bin 193 kişiyi yaraladı.

Anne Güler, zamanının çoğunu, kızının eşyalarının bulunduğu odada geçiriyor. 

KÖKLERİ KAZINSIN

Komiser yardımcısı Gülşah Güler, FETÖ'cülerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda, 42 meslektaşıyla birlikte şehit oldu. Ailesi gurur duydukları kızlarının hatırasını oluşturdukları odada yaşatıyor. Kızına olan özlemini bir nebze de olsa dindirebilmek için zamanını bu odada geçirdiğini dile getiren anne Emine Güler, “Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz vatanımızda kalırız, kaçamayız. Ya ölürüz ya da vatanımızı bekleriz. Vatanımıza bir Gülşah değil, bin Gülşah feda olsun. Yeter ki teröristlerin kökü kazınsın” diye konuştu.

Baysan çifti, oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi. 

ONU ÇOK ÖZLEDİK

Terör örgütünün darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekât Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi, kendilerini hep gururlandıran oğullarının acısını yüreğinde yaşıyor. Şehit Baysan'ın Düzce merkeze bağlı Beyköy beldesinde oturan annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan, oğullarını çok özlediklerini söyledi. Baba Baysan, “Bazıları diyor ki asılsınlar. Asılmaları bu suçu işleyen insanlar için kurtuluştur. İdam onlar için mükafat olur. Bunlara verilecek ceza müebbet hapis. Yaşadığı, hayatta kaldığı sürece her gün ölüm olmalı onlar için” diye konuştu. 

ŞEHİTLİK NASİP OLMADI

Ankara'da darbecilere direnirken vurulan Ahmet Arıkan, şehit olamamanın üzüntüsünü yaşıyor. O gece Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit arkadaşına yaralandığı için yardımcı olamadığını belirten Arıkan şunları söyledi: “İki adım gittikten sonra yere düştüm ve kalkamadım. Oradaki vatandaşlar beni hastaneye götürdüler yani arkadaşıma yardım getiremedim. O gece şehadet şerbetini içemediğim için şehit olan arkadaşımı kıskandım. Cenab-ı Allah bize şehitliği değil, gazi olmayı nasip etti.” 

ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

HALİSDEMİR'iN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI

Hain kalkışmanın gecesinde, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, ülkesini canı pahasına koruyan kahramanın, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek Kuran'ı Kerim okudu, dua etti. Mersin’den gelen ziyaretçilerden Asuman Öztürk yaptığı açıklamada, “O gece Ömer Halisdemir, gerçekten bu ülkenin kaderini değiştirdi. Ona ne kadar minnettar olsak azdır. Bir daha böyle bir harekete kalkışabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu vatanda Ömer Halisdemir gibi birçok vatan evladı var. Bunu unutmasınlar” ifadelerini kullandı.

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