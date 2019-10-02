02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 21:41:02
Kaftancıoğlu'ndan Şişli'ye kayyum
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaklaşan Olağan İl Kongresi öncesi, Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik’i hiçbir gerekçe göstermeden görevden alarak yerine kayyum olarak Özgür Akat'ı getirdi.
Kararın ardından CHP’liler, Kaftancıoğlu’nu, kendisine rakip çıkabileceğini düşündüğü için Veli Çelik’i ve yönetimini görevden almakla suçladı. Kısa zaman önce teröre destek verdiği için görevden alınan HDP’li isimleri savunan Kaftancıoğlu, kayyum atamalarının halkın iradesine darbe olduğunu söylemişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Cami tuvaletinde boğazından bıçaklandı! Olayın aslını anlattı: "Ben senin baban yaşındayım" deyip...
- Sağlık Bakanı Koca: Elektronik sigaranın satılması, yasaklı hale gelecek
- Adana'da özel harekat polislerini hedef alan teröristler öldürüldü
- Başkan Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması
- Şırnak eski TEM Müdürü, terör örgütü PKK’nın planını deşifre etti: Öncelikli hedefleri ise İstanbul ve büyükşehirler!
- Başkan Erdoğan'dan dünyaya Suriye resti: Kaybedecek tek bir günümüz dahi kalmamıştır