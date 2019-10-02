Kaftancıoğlu'ndan Şişli'ye kayyum

Kararın ardından CHP’liler, Kaftancıoğlu’nu, kendisine rakip çıkabileceğini düşündüğü için Veli Çelik’i ve yönetimini görevden almakla suçladı. Kısa zaman önce teröre destek verdiği için görevden alınan HDP’li isimleri savunan Kaftancıoğlu, kayyum atamalarının halkın iradesine darbe olduğunu söylemişti.