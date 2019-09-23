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23 Eylül 2019 Pazartesi 09:28:36 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:31:15

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun AKŞAM’a hakaret ederek çarpıttığı torpil belgesiyle ilgili İmamoğlu, “Yanlış bir yazışma” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe katıldı. Etkinlik sonrası İmamoğlu’na gazeteciler, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ilçe teşkilatlarına gönderdiği torpil yazısıyla ilgili görüşlerini sordu. Kaftancıoğlu’nun katıldığı televizyon programında çarpıtıp, hakaret ederek halktan gizlemeye çalıştığı belge ile ilgili İmamoğlu “yanlış bir yazışma” ifadesini kullanarak şunları söyledi:  
 
“Parti içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası, ilk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil.” 
 
İNŞALLAH DÜZELTİRLER 
 
“Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ya da bir değerlendirme yapacaktır. Bizim için tabii ki referans yazabilir tabii ki herkes referans yazabilir, CHP’de görev alan insanları da yazabilirler, bir belediye başkanını da yazabilirler. Herhangi bir insanı da yazabilir, çünkü günün sonunda referanslar sorgulanacak. Bizim için bir ayrıcalığı yoktur, bunu beyan ettik. Yanlış bir yazışmadır. İnşallah hızlıca düzeltirler.” 

PAÇAVRA HAKARETİ ÜSTÜNE KALDI
 
20 Eylül’de, “Makbul vatandaş torpili” başlığıyla, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na İBB’ye iş başvurusu için gelen 30 bine yakın CV üzerine yayımladığı ‘torpil’ genelgesini manşet yapmıştı. 39 ilçeye gönderilen yazıda referanslı başvuruların il başkanlığına doğrudan gönderilmesi istenmişti. Canan Kaftancıoğlu ise torpil belgesini manşetten duyuran Akşam'a hakaret edip, yalanlamaya çalışmıştı. İmamoğlu’nun açıklamasıyla Kaftancıoğlu’nun ettiği hakaret üstüne kaldı. 
 
DERTLERİ TASARRUF DEĞİL, İDEOLOJİK 
 
İBB Şehir Tiyatroları’nın repertuvarından Necip Fazıl, İskender Pala ve Mustafa Kutlu’nun oyunlarının çıkartılmasına tiyatroculardan tepki var. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Bu kararı reddediyoruz, benimsemiyoruz, İstanbullular olarak kınıyoruz” dedi. Sinema yazarı İhsan Kabil ise farklı zihniyet dünyasına sahip oyunların da repertuvarda yer alması gerektiğini belirterek “Sanki özellikle seçilmiş gibi duruyor. Tasarruf gibi argümanlar boşlukta kalıyor. ideolojik görünüyor” dedi. 
 
ATILAN İBB İŞÇİLERİNE DESTEK
 
İBB’de işlerinden çıkarılan işçiler belediyenin karşısındaki Şehzadebaşı Parkı’nda desteğe gelen vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar,  işçiler ve aileleri birlikte kahvaltı yaptı. İşçiler “Hak arama mücadelemiz kazanana kadar sürecek” dedi.

(Akşam Gazetesi)

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