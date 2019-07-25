Kaftancıoğlu CHP'yi böldü

Terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, açıkça PKK seviciliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Kaftancıoğlu, çocuk yaşlı herkesi katleden PKK’lı teröristlerin öldürülmesini “Ben bir yaşam hakkı savunucusuyum” diyerek kınamıştı. PKK’nın katlettiği siviller için tek kelime dahi söylememesi tepki çekmişti. Kaftancıoğlu, son olarak PKK’yı öven ‘Bakur/Kuzey’ isimli belgeselin yönetmenlerine destek vererek yeni bir skandala imza attı. Belgeselin yönetmenlerinin “terör propagandası yapmak” suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına karşı düzenlenen toplantıya katılan Kaftancıoğlu’nun görüntüleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

ORTAKLAR KAVGAYA TUTUŞTU

Kaftancıoğlu’na partinin İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti. Milli değerleri aşağılamasıyla ve terörü övücü açıklamalarıyla eleştirilerin odağında olan Kaftancıoğlu’nun son adımı bardağı taşırdı. Çok sayıda CHP’li isim, vekillerin ve il başkanlarının terör örgütleriyle bu denli içli dışlı olmasına tepki gösterdi. Genel merkezi telefon yağmuruna tutan partililer, Kılıçdaroğlu’ndan gerekeni yapmasını istedi. Kaftancıoğlu’nun bu tutumu, CHP’yle ittifak yapan İYİ Parti’yi de isyan ettirdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CHP’li başkanı, terörü övmekle suçladı.