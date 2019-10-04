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04 Ekim 2019 Cuma 15:19:24 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 15:21:39

Kaftancıoğlu bildiğiniz gibi! PKK'yı öven HDP'li eski başkana destek verdi

Bir etkinlikte skandal ifadeler kullanan HDP’li Selçuk Mızraklı, hükümeti kast ederek PYD bölgede güvenliği sağlayınca IŞİD’lilerle yan yana duranların yüzü değişti dedi. Bu sözlere hiçbir tepki göstermeyen Canan Kaftancıoğlu sonra da kürsüye gelip kayyum atanan HDP'li belediye başkanları ile işbirliği mesajı verdi

İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen Seçme, Seçilme Hakkına, Seçmen İradesine Saygı konulu panelde, terör soruşturması kapsamında görevden alınarak yerine kayyum atanan HDP’li Selçuk Mızraklı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu buluştu.

“Beni ben olarak kabullendiğin zaman, yan yana durabiliriz, zorlukları alt edebiliriz. 31 Mart’ta bunu gösterdik. Birilerine yetmemiş olacak ki 23 Haziran’da da silleyi yediler” diyerek Kaftancıoğlu’na atıfta bulunan HDP’li Mızraklı, terör örgütü PKK / PYD ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA ÖVGÜ

“Şimdi Suriye’ye bakın. Sınırda IŞİD’lilerle yan yana duranları, gülümseyenleri. Ne zaman PYD bölgenin güvenliğini sağladı, yüzleri değişti. Bir olursak bu zulmü bitirecek kapasitemiz var. Kazanacağız. Mutlaka kazanacağız”

KAFTANCIOĞLU İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

HDP’li Mızraklı’nın terör örgütünü öven sözleri karşısında hiçbir tepki göstermeyen CHP’li Kaftancoğlu daha sonra bir konuşma yaptı. Kaftancıoğlu konuşmasında iki parti arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

Kaftancıoğlu, “Zalimlerin en zor dönemleri biraz geri attıkları dönemlerdir. Zulümlerinin en çok arttığı dönemler ise sonlarının yaklaştığı dönemlerdir. Diyarbakır, Van, Mardin’e yapılanlar zulümdür” diye konuştu.

(Haber7)

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