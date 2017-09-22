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22 Eylül 2017 Cuma 23:07:34 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:10:51

Kadir Topbaş, Twitter'dan açıklama yaptı: Herkese hakkımı helal ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş, "Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum." açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Topbaş, "Bugün itibariyle büyük bir şerefle sürdürdüğüm İstanbul Belediye Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum" ifadesini kullandı.

 

Kadir Topbaş'tan muhalefete dikkat çeken mesaj: Buna müsaade etmem

 

Topbaş, şunları kaydetti:

"Üç dönemdir bana güvenen ve yetki veren İstanbullular'a teşekkür ediyorum. Beni aday göstererek bu onurlu görevi yapmamı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve AK Partim'e şükranlarımı sunuyorum. Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum. Gönüllerinizde güzel izler bırakmış olmayı umuyorum. Göreve başladığımda 'Hayatım İstanbul' demiştim. Her zaman dualarımda olan İstanbullular'ın dualarında olabilmek ümidiyle. Allah'a emanet olun."

AA

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