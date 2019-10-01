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01 Ekim 2019 Salı 14:48:52 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 14:50:56

Kadına şiddete karşı elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı

İçişleri, Adalet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğinde 'elektronik kelepçe' uygulamasının yürütüldüğü pilot il sayısı 15 oldu.

İçişleri, Adalet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama Protokolü" kapsamında "elektronik kelepçe" uygulamasının yürütüldüğü pilot il sayısı, Adana, Aydın, Eskişehir, Denizli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya ve Trabzon'un da eklenmesiyle 15'e çıktı.

Alınan bilgiye göre,  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, pilot uygulama için üç bakanlık arasında 8 Mart 2015'te protokol imzalandı.

Protokole göre "elektronik kelepçe" uygulaması, pilot il olarak belirlenen Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te hayata geçirildi.

Söz konusu protokol, 28 Haziran 2019'da yenilenerek Adana, Aydın, Eskişehir, Denizli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya ve Trabzon'un da pilot illere dahil edilmesine karar verildi.

Yenilenen protokol ile Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede elektronik kelepçe uygulaması yapılacak il sayısı 15'e çıktı.

ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMASI

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında teknik yöntemlerle takip sistemlerinin kullanılmasına yönelik uygulama çerçevesinde, şiddet uygulayan kişiler ayak bileğine elektronik kelepçe takılarak izlenebiliyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerince takılan elektronik kelepçeler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Elektronik İzleme Merkezi’nden takip ediliyor.

Uygulama kapsamında, kolluk birimleri tarafından teknik yöntemlerle takip uygulaması önerilen vakalar, şehirlerde kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) gönderiliyor. Söz konusu vakaların seçiminde risk düzeyi, tedbir ve ihlal gibi hususlar dikkate alınıyor.

Elektronik kelepçe uygulamasında şiddet uygulayanın mağdura zarar vermesini engelleyecek asgari mesafe belirlenirken, şiddet uygulayan ve şiddet mağdurunun ev ve iş adreslerinin birbirine yakınlığı, bulundukları şehrin yüzölçümü ve kolluk birimlerinin etkin müdahale süresi kriter alınıyor.

7/24 İZLENİYOR

Sistem, Elektronik İzleme Merkezindeki izleme personeli tarafından 7/24 esasına göre takip ediliyor.

İhlal tespit edilmesi halinde ilk olarak izleme personeli tarafından şiddet uygulayanla irtibata geçilerek gerekli uyarılar yapılıyor.

İhlalin devamı halinde, şiddet uygulayan ve şiddet mağdurunun bulunduğu bölgenin koordinat bilgisi kolluk birimleriyle paylaşılıyor. Eş zamanlı olarak şiddet mağduru ile de irtibata geçilerek, güvenli bir konuma geçmesi amacıyla gerekli yönlendirme yapılan mağdurun güvende olduğu teyit ediliyor.

İlgili kolluk birimi tarafından, şiddet uygulayana gerekli müdahale yapılarak konu hakkında cumhuriyet savcısına bilgi veriliyor. Gerekli işlemler yapılarak "ihlal tespit tutanağı" ŞÖNİM ve Aile Mahkemesine ulaştırılıyor.

(AA)

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