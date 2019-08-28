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28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:02:51 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:14:26

Kadına şiddet içeren o diziye RTÜK'ten ceza geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yasak Elma dizisindeki kadına şiddet ve istismar içeren sahneler nedeniyle FOX TV’ye oy birliğiyle idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun çocuk, kadın ve aileyi korumak adına sergilediği hassasiyetini sürdürdüğü, daha önce olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddet ve istismar konularında taviz vermeyeceği belirtildi.

Kurulun son toplantısında kadına şiddet görüntülerini değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, İzleme ve Değerlendirme Dairesinin raporunu görüşen Kurul üyelerinin, FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisini mercek altına aldığı aktarıldı.

Üst Kurulun, dizi filmde yer alan kadına şiddet ve istismar içeren görüntüler nedeniyle ilgili sahneleri yayınlayan FOX TV'ye idari para cezası verdiği belirtilen açıklamada, "Üyeler, dizi filmin toplantıda değerlendirilen bölümünde yer alan, ailesi silahla tehdit edilerek zorla kaçırılan ve baskıyla evlenmeye zorlanan bir kadının yine silah tehdidiyle yatak odasına alınması sahnelerine duyarsız kalmadı. Ceza kararı oy birliğiyle verildi." ifadeleri kullanıldı.

- "Şiddetin tekrar üretilmesine sebep olmakta"

Uzman raporunda, Dündar isimli erkek karakterin Zeynep adındaki kadının telefonuna el koyması, onu adamlarıyla çevrelenmiş ıssız bir eve kapatması bilgilerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, üyelerin şiddet içeren görüntü ve ifadelerin yer aldığı klibi de izledikleri bildirildi.

Raporda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

"Kadını güçsüz olarak gösteren ve evlendiğinde bir erkeğin her istediğini yapmak zorunda olan, adeta onu erkeğe ait bir eşya gibi gösteren ilgili sahnelerde, kadın ikinci sınıf insan muamelesi görmüştür. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin önemli bir sorun olduğu ve bunu önlemek için gerek devlet gerek sivil toplum kuruluşlarının çaba gösterdikleri bilinmektedir. Öyle ki kadına yönelik şiddetin önlenmesi devlet politikasına dönüşmüş ve buna yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yasak Elma dizisinde olduğu gibi, senaryo gereği kadına karşı şiddetin işlendiği yapımlar, toplumun kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirmenin aksine, şiddetin ekran aracılığı ile tekrar üretilmesine sebep olmaktadır. Gerçek hayatta fazlasıyla var olan şiddetin ekranda sıklıkla yer alıyor olması, bireylerin şiddet algısını normalleştirerek duyarsızlaşmasına neden olmaktadır."

Söz konusu dizinin hafta içi ve hafta sonu, gündüz ve akşam kuşağında tekrarının yayınlandığı, dolayısıyla ilgili sahnelerin defalarca ekranda olduğu gerçeğinin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Sonuç olarak, FOX logolu medya hizmet sağlayıcının bahsolunan yayını nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin ilk fıkrası (s) bendinde düzenlenen 'Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.' hükmüne aykırı yayın yaptığı değerlendirilmiştir" denildi.

(AA)

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