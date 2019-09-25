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25 Eylül 2019 Çarşamba 15:27:16 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:28:33

Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor 2019? Kadın yeni sezon oyuncuları

Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor 2019? Kadın yeni sezon oyuncuları kimler? merak ediliyor. Kadın dizisinin hayranları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Eylül ayının gelmesi ile birçok dizi yeni sezona başlamıştı. Ancak Kadın dizisinin 3. sezonu henüz başlamadı, ancak Kadın dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Diziye yeni sürpriz oyuncu da dahil edildi. İşte Kadın yeni sezon tarihi ve oyuncuları..

Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor 2019? Kadın yeni sezon oyuncuları kimlerdir? soruları yanıtını buldu. Kadın dizisinin hayranları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve yeni sezonda neler yaşanacağını merak ediyordu. Kadın dizisinin yeni sezonunda sürpriz transferler de yapıldı. Peki, Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor 2019? Kadın yeni sezon oyuncuları kimler? İşte soruların yanıtı..

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019?

Kadın dizisinin yeni sezonu tarih belli oldu. Dizi 2 Ekim 2019 Salı günü FOX ekranlarında olacak.

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
 

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı yayımlandı. Herkesin heyecanla beklediği Kadın dizisinin başrolü Özge Özpirinçci'nin hayat verdiği Bahar Çeşmeli karakterinin değişimi seyirciyi çok şaşırttı. Sahnede konuşan Bahar, "Ben Bahar Çeşmeli. Buraya çok uzun bir yoldan geldim. Hayatımda ilk defa bana biri hikayemi anlatmam gerektiğini söylediğinde çok şaşırmıştım. Çünkü anlatacak bir hikayem yoktu. Ben çocuklarımla girdiğim her savaşı kazandım. Çünkü ben bir kadınım" diyor. 

KADIN DİZİSİNDE SÜRPRİZ TRANSFER

Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu. Dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu. 

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci

Caner Cindoruk

Bennu Yıldırımlar

Ayça Erturan

Ece Özdikici

Şerif Erol

Seray Kaya

Feyyaz Duman

Devrim Özder Akın

Kübra Süzgün

Hümeyra

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