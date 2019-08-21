Kadıköy'de yürekleri ağza getiren kaza: 3 yaralı

Kaza sonrası vatandaşların araçlardan çıkarttığı yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere götürülürken kaza yerindeki görüntü kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Araç içerisindekileri yaralıları vatandaşlar çıkarttı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Cadde üzerinde bulunan trafik lambalarının bulunduğu kısımdan "U" dönüşü yapmak isteyen Zeki Yakupoğlu yönetimindeki 34 ZK 0642 plakalı otomobile dönüş yaptığı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsüyle birlikte içerisinde iki kişi bulunan Fehmi Araz yönetimindeki 34 UC 2732 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve sokak levhasını olduğu yerden söken otomobildeki sürücü Yakupoğlu'nu kazayı gören vatandaşlar çıkarttı. Araz, yönetimindeki otomobilde bulunan bir kişiyi ve sürücüyü de vatandaşlar araçtan çıkarttı. Olay yerine gelen ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ve itfaiye kaza yerinde güvenliği sağladı

Kazanın meydana geldiği yerde araçların çekicilerle kaldırıldığı sırada ikinci bir kazanın yaşanmaması için polis geniş güvenlik önlemi alırken otomobillerin kontrolünü sağlayan itfaiye ekipleri araçların güvenli bir şekilde kaza yerinden götürülmesini sağladı. Kaza yapan araçların çevresindeki meraklı vatandaşları polis uzaklaştırdı. Kaza sonrası trafiğe kapatılan cadde araçların çekicilerle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından tekrardan ulaşıma açıldı.

İHA