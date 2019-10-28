Kaçıyorlar

Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG’nin, Türkiye’yle Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatı gereğince, 23 Ekim’den itibaren, 150 saat içinde Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan tüm bölgelerde 30 kilometre geriye çekilmesi kararlaştırılmıştı. Türkiye’nin, çekilme gerçekleşmezse Barış Pınarı Harekatı’na kaldığı yerden devam edileceğini açıklaması, terör örgütünde büyük korku yarattı. Terör örgütü, sürenin dolmasına saatler kala çekilmeye başladı.

İHA’LARLA İZLENİYOR

PKK/YPG’nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri (DSG), yaptığı açıklamayla Soçi mutabakatına uyacağını ve sınırdan güçlerini çekeceğini duyurdu. Açıklamanın ardından terör örgütünün, dün öğlen saatlerinde Suriye-Türkiye sınırı üzerine bulunan Dırbesiye Amude kasabasındaki güçlerini 30 kilometre geri çektiği görüldü. Çekilme işlemi, bölgede bulunan Rus askeri polisi tarafından izlendi. Türkiye de çekilme işlemini sınırdan İHA'larla takip etti.

MEHMETÇİK’E SALDIRI

Öte yandan PKK/YPG’li hainler, Barış Pınarı Harekâtı’yla kontrolü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geçen Resulayn’da Mehmetçik’e saldırdı. Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn bölgesinde teröristlerce çok namlulu roketatar (ÇNRA), havan ve doçkayla yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 5 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir” denildi.