Kaçıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) önceki gün Suriye’nin kuzeyini teröristlerden temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, ikinci gününde karadan ve havadan başarıyla devam etti. Harekât kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler; savaş uçakları, obüsler ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere ait barınak, sığınak, karargâh, mevzi, siper ve diğer tahkimatların bulunduğu yaklaşık 200 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. Başkan Erdoğan harekattâ 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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DÖRT KOLDAN İLERLİYORLAR

Kahraman Mehmetçik, Fırat’ın doğusunda hilal şeklinde ilerleyişini sürdürüyor. Resulayn ve Tel Abyad’a dört koldan yaklaşan TSK unsurlarına, dün Tunceli ve Kayseri’den gelen komandolar da katıldı. Suriye sınırındaki beton duvarların bir bölümü kaldırılarak, komandoların Suriye tarafına geçmesi sağlandı. MSB’den yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımız, Fırat’ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor” ifadesi kullanıldı. Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerasıyla kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.

DOKUZ KÖYDE KONTROL SAĞLANDI

TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad-Resulayn arasındaki Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı. Tabatin ve Al-Mushrifah köylerinin ele geçirildiği açıklandı. Bu sırada, bazı noktalarda çıkan sıcak çatışmalarda teröristler etkisiz hale getirildi. Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik devam eden operasyonlar sonucu, Tel Abyad-Sülük kasabası yolu kesildi. Dün sabah saatlerinde SMO’ya bağlı birlikler, Tel Abyad’ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini de terörden arındırdı. Öğleden sonra ise Müşeyrfe, Dedat, Biraşık ve Hamidiye köyleriyle Resulayn'a bağlı Kişto köyü özgürleştirildi.

HEDEF, 30 KİLOMETRE DERİNLİK

TSK’nın ilk etapta, Tel Abyad ve Resulayn’ı kontrol altına alıp, 30 kilometre derinliğe ulaşarak, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını roket ve havan mermilerinin menzilinden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Öte yandan TSK birliklerinin ilerlediği Fırat’ın doğusundaki teröristlerin kamuflajlarını çıkararak, sivil kıyafetler giyip, kamufle olmaya çalıştığı öğrenildi. Sivillerin arasına girerek, askerlerden gizlenmeye çalışan teröristlerin, bu yöntemle hem sivillerin kentleri boşaltmasına engel olduğu hem de kendi kaçışlarını kolaylaştırdığı belirtildi.

YÜZLERCE TERÖRİST KAÇTI

Harekâtın başladığı saatlerden itibaren yüzlerce PKK/YPG’li teröristin silahlarını bırakarak, bölgeden kaçtığı ortaya çıktı. Teröristlerin, hedeflerinin vurulmasının ardından kara harekâtıyla sınırı geçen Türk askerleriyle karşı karşıya gelme korkusuyla, bulundukları alanları terk ettiği öğrenilirken, örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için militanlarını ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Saldırılar sonucu, Şanlıurfa ve Mardin'de 4 sivil şehit düştü.

OKULLARA GİZLENİP SALDIRIYORLAR

BEBEK KATİLLERİ

Hiçbir insani değer tanımayan teröristler, hastane ve okullara saklanıp sivillere roketli saldırılar düzenliyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PKK/YPG’lilerin attığı uçaksavar ve havan mermileriyle roketlerin Mardin Nusaybin, Şanlıurfa Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar’da aralarında evlerin de bulunduğu bazı noktalara isabet ettiği belirtildi. Hain saldırılar sonucu Ceylanpınar’da Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar, Akçakale’de Vergi Dairesi Başkanlığı maliye memuru Cihan Güneş ve Nusaybin'de 3 sivil şehit düştü, toplam 70 kişi yaralandı. Bu arada Akçakale, Ceylanpınar, Suruç, Nusaybin’de tüm okullarda, Birecik ve Kızıltepe’de sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

SİZİ KORUMAYA GELDİK

Türk Silahlı Kuvvetleri’yle birlikte harekata katılan Suriye Milli Ordusu güçleri, kontrol altına alınan El-Yabisa köyü sakinlerine “Biz aileyiz, bu topraklar hepimizin. Sizi terörist PKK/PYD’den korumaya geldik” diye seslendi.

MEHMETÇİK'İN GÖLGESİ YETTİ

SMO FIRAT'IN DOĞUSUNDA

Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı, birlikler dün sabah konvoy halinde Akçakale ilçesine geldi. Söz konusu birlikler daha sonra sınırı geçerek Fırat’ın doğusuna doğru ilerledi.

KARARLI ADIMLAR ATILIYOR

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmeleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Altun, “Fırat Nehri’nin doğusuyla Suriye-Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz. Bu hedef doğrultusunda çok kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor” dedi. Altun şunları kaydetti: “Dün havadan başladı harekat ve ardından kara unsurlarımız da sürece müdahil oldular. Süreç devam ediyor. Her an sahadan gelen yeni bilgilerle, olumlu bilgilerle süreç şekilleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde perspektifimizi, ülkemizin beklentilerini ortaya koydu. Bu harekatla, Türkiye’nin oluşturmaya çalıştığı barış sürecinin sadece bölgemiz için değil, küresel alan için dene kadar önemli olduğunu ifade etmiş oldu.”

82 MİLYONUN DESTEĞİ ONLARLA

Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için, Büyük Çamlıca Camii’nde de sabah namazında Fetih suresi okundu. Namazını burada kılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, namazdan sonra yaptığı açıklamada, “Allah kahraman Mehmetlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah muvaffak etsin. Bilsinler ki 82 milyon vatan evladının destekleri onlarla beraberdir” dedi.

TÜRKİYE'NİN HAREKATI MEŞRU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’nin PBS televizyonundan sunucu Judy Woodruff’un harekâta ilişkin sorusu üzerine Pompeo, “Türkiye’nin meşru bir güvenlik kaygısı var. Güneylerinde terör tehdidi var. Biz ABD’nin hedefleri doğrultusunda, Suriye’de DEAŞ tehdidiyle mücadele ederken, terörün Türkiye’deki insanları hedef almaması için elimizden geleni yaptık. Bunu yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

NETANYAHU TERÖRİSTE SAHİP ÇIKTI

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren ülkeler arasına İsrail de katıldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Benjamin Netenyahu, “İsrail, Türkiye’nin Suriye’deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor” dedi. Oğlu Yair Netanyahu ise, sosyal medya hesabından “Free Kurdistan” (Özgür Kürdistan) notuyla sözde Kürdistan bayrağını paylaşarak teröristlere destek verdi.

ZULME KARŞI AYAKLANDILAR

Barış Pınarı Harekâtı, terör örgütünün yıllardır zulmettiği bölge halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı. Mehmetçik’ten güç alan aşiretler, teröristlerle çatışmaya başladı.

Eli kanlı terör örgütünün işgal altında tuttuğu bölgelerde katliam ve işkenceyle ördüğü korku duvarları yerle bir oldu. Zulümden kurtulmak için Türk Silahlı Kuvvetleri’ni bekleyen aşiretler, harekâtın başlamasıyla birlikte PKK/YPG’ye karşı ayaklandı. Harekâtın hedefinde yer alan Resulayn’a bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşiretinin başını çektiği bazı aşiretler, PKK/YPG’li teröristlerle çatışmaya girdi. Çok sayıda aşiret de, Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek teröristlerle çatışmak için destek istedi.

GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyası Ofis Sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, geçtiğimiz salı günkü toplantılarında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin barış ve istikrarı sağlama, terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı askeri harekâtı canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

EVLERİNİZİ TERK ETMEYİN

Öte yandan, terör örgütünün çocuklarını kaçırıp zorla silahaltına aldığı, mallarını yağmaladığı bölgedeki Kürtler de harekâta destek verdi. Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, yaptığı açıklamada, “Halkımıza askeri bölgelerden uzak kalmaları, evlerini terk etmemeleri, halkımıza daha fazla felaket ve acı yaşatacak olan PKK, PYD ve onlara müzahir kişilerin yaydıkları provokasyon içerikli söylemlerin peşinden gitmemeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz” dedi.

HDP'LİLERE TERÖR SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili açıklamaları nedeniyle, 5 HDP’li vekil hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, HDP eş genel başkanları Sezai Temeli ve Pervin Buldan’la, 27’nci dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk hakkında; yaptıkları açıklamalarla ilgili ‘terör örgütü propagandası yapma' suçu ve suçluyu övme’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.