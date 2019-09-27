Kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

  • Bist 100
    103649
  • Dolar
    5,6783
  • Euro
    6,2053
  • Altın
    273,0540
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ümit Özat'ın yeni rotası Azerbaycan Ümit Özat'ın yeni rotası Azerbaycan
Dünyayı mavi kahverengi gözlerle görüyorlar Dünyayı mavi kahverengi gözlerle görüyorlar
Okul çağındaki çocuklara düzenli süt tüketimi önerisi Okul çağındaki çocuklara düzenli süt tüketimi önerisi
Pompeo: Esed rejimi İdlib'de klorin gazı kullandı Pompeo: Esed rejimi İdlib'de klorin gazı kullandı
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor
Fikret Orman aday olursa 6 isimle yollar ayrılacak Fikret Orman aday olursa 6 isimle yollar ayrılacak
Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
İki yakadan şarkılar seslendirdiler İki yakadan şarkılar seslendirdiler
Bayram Bilge Tokel: Neşet Ertaş akademik anlamda da tanınmalı Bayram Bilge Tokel: Neşet Ertaş akademik anlamda da tanınmalı
AUZEF kayıt yenileme dönemi bugün bitiyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme dönemi bugün bitiyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?
ADOB, sezonu 'Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri' ile açıyor ADOB, sezonu 'Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri' ile açıyor
İşte Başkan Erdoğan'ın dünya liderlerine anlattığı güvenli bölge planı İşte Başkan Erdoğan'ın dünya liderlerine anlattığı güvenli bölge planı
Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi imha planı hazır Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi imha planı hazır
ABD'den Hindistan'a Keşmir çağrısı ABD'den Hindistan'a Keşmir çağrısı
Mısır'da gösterilere katılan yaklaşık bin kişi sorgulandı Mısır'da gösterilere katılan yaklaşık bin kişi sorgulandı
Başkan Erdoğan'dan FOX News sunucusuna ayar Başkan Erdoğan'dan FOX News sunucusuna ayar
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Modi ile Keşmir konusunu görüştü İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Modi ile Keşmir konusunu görüştü
Afganistan yarın sandık başına gidiyor Afganistan yarın sandık başına gidiyor
Norveç Alpleri olsa beğenirsiniz ama burası Elazığ! Harput'ta göz kamaştıran gün batımı Norveç Alpleri olsa beğenirsiniz ama burası Elazığ! Harput'ta göz kamaştıran gün batımı
Galatasaray ile olan Florya anlaşmasını fesheden Emlak Konut GYO tasfiyeye başladı Galatasaray ile olan Florya anlaşmasını fesheden Emlak Konut GYO tasfiyeye başladı
Başkan Erdoğan'dan FOX News sunucusuna ayar: Yargı mensubu gibi değil gazeteci gibi konuş Başkan Erdoğan'dan FOX News sunucusuna ayar: Yargı mensubu gibi değil gazeteci gibi konuş
Dedektiflere kötü haber! Dedektiflere kötü haber!
Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilecek Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilecek
Adalet Bakanı Gül: Dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız Adalet Bakanı Gül: Dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 11:01:09 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 11:02:12

Kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

Kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılmaya başladı. Dünya üzerinde yaklaşık 800 kişide olan hastalığa son zamanlarda yakalanan kişi sayısında artış yaşandı. Tedavisi olmayan hastalıklar içerisinde gözüken Kaçış Sendromu, bilimsel adıyla "Capillary leak syndrome" olarak geçiyor. Kaçış sendromu kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi ciddi belirtiler veriyor. Kaçış sendromu belirtileri ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir? merak ediliyor. Dünya üzerinde yaklaşık 800 kişide olan hastalığa son zamanlarda yakalanan kişi sayısında artış yaşandığı gözlemleniyor. Tedavisi olmayan hastalıklar içerisinde gözüken Kaçış Sendromu, bilimsel adıyla "Capillary leak syndrome" olarak geçiyor. Kaçış sendromu kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi ciddi belirtiler veriyor. Kaçış sendromu belirtileri ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

İlk olarak 1960 yıllarında görülen kaçış sendromu hastalığı, tıp literatürüne Capillary leak syndrome ismi verilerek dahil olmuştur. Hastalığın neyden kaynaklandığı tam olarak tespit edilememiştir. Fakat damarlardan dışarıya sıvı kaçması ile ortaya çıkmaktadır. Bu ise hastada tansiyon düşmesi ve kan basıncı azalmasına neden olmaktadır. Bu belirtilerin uzun süre gözlenmesi ise hastayı şoka sokmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 800 kişide olan hastalığa son zamanlarda daha çok rastlanmaktadır.

Atakların ne zaman ortaya çıktığı gözlenmeyen kaçış sendromu hastalığı, kişinin hayatını olumsuz olarak etkilemektedir. Birden bire ortaya çıkan krizlerin ölümcül olduğu tespit edilmiştir. Hastalığın ilerlemesi iç organları olumsuz olarak etkiler. Atakların başlamasıyla kan içerisinde protein ve mineraller dışarıya sızmaya başlar. Bu ise organların beslenemeyip fonksiyonlarını bozmaktadır.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaçış sendromu belirtileri, grip hastalığına benzer belirtiler göstermektedir. Gripte görülen yorgunluk, ateş gibi belirtilerin hastada görülmesinden kısa bir süre sonra krizler ortaya çıkar.

Hastalığın belirtileri olarak; ateş, halsizlik, bacaklarda şiddetli ağrı, baş dönmesi, mide bulantısı sayılabilir. Bu belirtilerin görülmesi sonrasında bir uzmana gitmek en iyisi olacaktır. Çünkü hastalığın geç kontrole alınması sonucunda başta böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu hastalıkta senede bir ölüm ile sonuçlandığı görülmektedir.

TEDAVİSİ NEDİR?

Günümüzde daha sık görülmeye başlanan kaçış sendromu üzerine çalışmalar devam etmektedir. Fakat şu ana kadar kesin bir tedavi bulunmamıştır. Hastalığın da tam olarak nedeni bilinmemektedir. Kaçış sendromu hastalığında kriz oluşumu önlenmesi için üst solunum yolu tedavisindeki ilaçlar, astım, bronşit ilaçları verilmektedir. Bu ilaçlar ise sadece krizi önlemek içindir. Kesin bir iyileşme sağlamamaktadır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ