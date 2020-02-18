Kaçak Memet Ali Alabora, "Kızıl Soros" Osman Kavala'yı savundu
İngiltere'nin koruması altında bulunan Memet Ali Alabora Alman medyasına konuştu. Gezi olaylarıyla Türkiye'de kaos çıkarmaya çalışan ve bunun için kitleleri provoke eden Memet Ali Alabora, Gezi finansörü ve ayaklanmayı yöneten "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala için üzüldüğünü belirterek, "Osman ağabey için gerçekten çoğu zaman iyi hissedemiyorum." dedi.
Gezi olaylarıyla Arap Baharı'nı Türkiye'ye sıçraması için elinden geleni ardına koymayan Memet Ali Alabora, Alman medya kuruluşu DW Türkçe'ye konuştu.
Büyük Britanya'ya bağlı Galler'de yaşayan Alabora, Gezi Parkı eylemleriyle boy göstermiş işler tersine dönünce İngiltere'ye kaçmıştı.
KIZIL SOROS'A BAĞLILIK SÖZLERİ: OSMAN AĞABEY İÇİN ÜZÜLÜYORUM
Alabora, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve finansörü olduğu suçlarıyla tutuklanan "Kızıl Soros" lakaplı Mehmet Osman Kavala hakkında, "Karmaşık duygular hissettiriyor. Osman ağabey için gerçekten çoğu zaman iyi hissedemiyorum. Çok zor bir şey yaşadığını ve çok büyük bir haksızlık olduğunu görüyorum ve gerçekten çok üzülüyorum." sözlerini sarf etti.
Kavala'nın FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP'nin aktif olarak katıldığı Gezi olaylarının yöneticisi ve finansörü olduğu biliniyor.
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