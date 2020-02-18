Gezi olaylarıyla Arap Baharı'nı Türkiye'ye sıçraması için elinden geleni ardına koymayan Memet Ali Alabora, Alman medya kuruluşu DW Türkçe'ye konuştu.

Büyük Britanya'ya bağlı Galler'de yaşayan Alabora, Gezi Parkı eylemleriyle boy göstermiş işler tersine dönünce İngiltere'ye kaçmıştı.

KIZIL SOROS'A BAĞLILIK SÖZLERİ: OSMAN AĞABEY İÇİN ÜZÜLÜYORUM

Alabora, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve finansörü olduğu suçlarıyla tutuklanan "Kızıl Soros" lakaplı Mehmet Osman Kavala hakkında, "Karmaşık duygular hissettiriyor. Osman ağabey için gerçekten çoğu zaman iyi hissedemiyorum. Çok zor bir şey yaşadığını ve çok büyük bir haksızlık olduğunu görüyorum ve gerçekten çok üzülüyorum." sözlerini sarf etti.

Kavala'nın FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP'nin aktif olarak katıldığı Gezi olaylarının yöneticisi ve finansörü olduğu biliniyor.