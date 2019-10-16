Kabine toplantısı sonrası önemli açıklama: Harekat, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklama yapan Kalın: "Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır." dedi.

İbrahim Kalın; "Harekat planlandığı gibi devam etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur. Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir. PKK Suriye’deki Irak’taki çeşitli kollarıyla bir taşeron örgüttür Uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır. Suriye'deki piyonları mevzi kaybediyor. Kürt kardeşlerimizi bu terör örgütünü net bir şekilde ayırdığımızı belirtmek istiyorum. Biz daha önce de net bir şekilde söyledik. Barış Pınarı Harekatı DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatmayacaktır. Çünkü Türkiye Fırat kalkanı operasyonda binlercesini hapse mahkum etmiştir." açıklamasında bulundu.

Kalın, şöyle konuştu:

"Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir. Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir. Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır."

"HAREKAT HEDEFİNE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEK"



"Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır." diyen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir. Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir. Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?"

"PYD/YPG TAHAKKÜMÜNÜN SONLANMASININ ZAMANI GELMİŞTİR"

Suriye'deki demografik yapıyı terör örgütü YPG/PYD'nin bozduğuna işaret eden Kalın, "Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD'nin kendisidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD/YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir." dedi.

Kalın, Münbiç'teki gelişmelere ilişkin, "Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil. Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır. Türkiye bu konuda son derece kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'IN PENCE'İ KABULÜ



Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulüne ilişkin soruya, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor." yanıtını verdi.

Esed rejimi ile görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair değerlendirmesi sorulan Kalın, "Bizim Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok." diye konuştu.

Kalın, "Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi. Suriye'de ayrılıkçı gündemi olan Marksist, Leninist bir terör örgütünü Teksas'taki Utah'taki bir Evanjelistin savunuyor olması, bunu da oradaki Hristiyanları koruma güdüsüyle yaptığını iddia etmesi gerçekten çok ilginç bir duruma işaret ediyor." dedi.

" İNCİRLİK'İN STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK ÖNGÜRÜLMÜYOR"



ABD'nin olası yaptırımlarına karşılık İncirlik Üssü'nün statüsünün sorulması üzerine Kalın, "İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörülmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, ABD'nin yaptırım kararına misliyle karşılık vereceğine dikkati çeken Kalın, "Onların bir çalışması varsa elbette Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılıksız bırakmayacaktır." dedi.

AA