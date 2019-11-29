Jungle filmi konusu ne, oyuncuları kim? Jungle filmi hangi kanalda saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak film ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Filmi daha önce izlemeyenler ile yeniden izlemek isteyenler filmin hangi kanalda, saat kaçta başlayacağını ve konusunu öğrenmek istiyor. Jungle filmi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.



JUNGLE HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Jungle filmi, bu akşam saat 23:30'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak.

JUNGLE KONUSU NE?

3 arkadaş seyyah Yossi, öğretmen Marcus ve fotoğraf sanatçısı Kevin bir şekilde amazon onların ilgisini çekmekte ve sürekli oraları keşfetmek istemektedirler. 1980 yıllarında o zamanlar yossi 22 yaşındadır ve adrenalin isteği oldukça fazladır. Bu 3 arkadaşa rehberlik etmek için yeni tanıştıkları Karl Ruprechter yol gösterecektir. Çok fazla olumsuz şey olmadan amazon’un derinliklerine doğru giderken aslında hayatta kalmak için neler yapabileceklerini görecekler ve belkide hayatlarında son gördükleri şey büyük ağaçlar olacaktır.

JUNGLE OYUNCULARI KİM?

Jungle filmi oyuncu kadrosunda Daniel Radcliffe, Alex Russell, Thomas Kretschmann, Yasmin Kassim, Joel Jackson, Jacek Koman yer alıyor.