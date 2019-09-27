John Wick filmi konusu ne? John Wick filmi oyuncuları kimler?
John Wick filmi konusu ne? John Wick filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak John Wick filmi merak konusu oldu. Filmi izlemek isteyenler John Wick filmi hakkında araştırma yapmaya başladı. Ünlü oyuncu Keanu Reeves, nefes kesen aksiyon sahneleri ile New York sokaklarında amansız bir kovalamacanın yaşandığı John Wick filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.
Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak John Wick filmi merak konusu oldu. Filmi izlemek isteyenler John Wick filmi hakkında araştırma yapmaya başladı. John Wick filmi konusu ne? John Wick filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Ünlü oyuncu Keanu Reeves, nefes kesen aksiyon sahneleri ile New York sokaklarında amansız bir kovalamaca yaşanıyor.
2014 yılında yayınlanan Amerikan aksiyon filmi olan John Wick filminin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. John Wick filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.
JOHN WİCK FİLMİ KONUSU NE?
John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür.
Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.
JOHN WİCK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Keanu Reeves,
Michael Nyqvist,
Alfie Allen
Türü: Macera, aksiyon
Yapım yılı: 2014-ABD
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- FETÖ ve Oktar örgütleri İstanbul depremini paylaşamadılar! 'Bize yapılan operasyon yüzünden oldu'
- Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması: Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz
- MHP lideri Bahçeli'den deprem açıklaması: Sosyal medyadaki provokatörlere dikkat edin
- Silivri depremi sonrası olası büyük İstanbul depremine ilişkin Deprem uzmanından çarpıcı açıklamalar!
- İşte Başkan Erdoğan'ın dünya liderlerine anlattığı güvenli bölge planı