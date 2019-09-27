Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak John Wick filmi merak konusu oldu. Filmi izlemek isteyenler John Wick filmi hakkında araştırma yapmaya başladı. John Wick filmi konusu ne? John Wick filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Ünlü oyuncu Keanu Reeves, nefes kesen aksiyon sahneleri ile New York sokaklarında amansız bir kovalamaca yaşanıyor.

2014 yılında yayınlanan Amerikan aksiyon filmi olan John Wick filminin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. John Wick filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

JOHN WİCK FİLMİ KONUSU NE?

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür.

Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

JOHN WİCK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Keanu Reeves,

Michael Nyqvist,

Alfie Allen

Türü: Macera, aksiyon

Yapım yılı: 2014-ABD