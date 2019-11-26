'Jet Fadıl' iddiası mağdurları hareketlendirdi!
Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold inşaatına geldiği, yönetimin artık kendisinde olduğunu söyleyerek dernek tarafından görevlendirilen güvenlikleri dışarıya çıkarttığı iddia edildi.
Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz, iddiaya göre bugün akşam saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Avukatıyla gelen Akgündüz, site yönetimi olarak Carpice Gold Mağdurları Derneği tarafından görevlendirilen güvenlik görevlilerini dışarıya çıkartıp, yanında getirdiği güvenlik görevlilerini inşaat alanının girişine yerleştirdi.
Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold inşaatının artık kendi yönetiminde olduğunu söylediği iddia edildi. Akgündüz'ün inşaat alanına geldiğini duyan Caprice Gold Mağdurları Derneği üyeleri inşaat alanına geldi. Dernek ve site yönetim kurulu başkanı Talip Metehanoğlu ve dernek avukatı Yaşar Metehanoğlu burada açıklama yaptı.
(DHA)
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