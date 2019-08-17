Jeffrey'den PKK/PYD itirafı

ABD'nin terörle mücadele konusundaki ikiyüzlülüğü bir kez daha kanıtlandı. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Türkiye'yle mutabık kaldıklarını açıklayıp heyet gönderen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, gerçek niyetlerini dünkü açıklamasıyla ortaya koydu.

ZAMAN KAZANMA ÇABASI

Mutabakat açıklamasında sonra bile PKK/PYD'ye yüzlerce araçlık konvoyla iki kez silah ve zırhlı araç gönderen ABD, diğer yandan Müşterek Harekat Merkezi kurulması için askeri heyet gönderdi. Mehmetçik Fırat'ın doğusuna harekat için Başkomutan Erdoğan'dan emir beklerken, ABD'nin tavrı, “Zaman kazanma çabası' olarak değerlendirildi. Teröristlere güven vermeye devam eden Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, YPG'nin Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın bir kök grubu olduğunu kabul etti.

PYD TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLMİŞ

Ancak YPG konusunda, Türkiye ile aynı noktada olmadıklarını belirterek, “Türkiye'yle Kuzey Suriye’deki rolümüz konusunda ters düşüyoruz. Biz YPG ile partneriz. Ankara tarafından terör örgütü olarak tanınan bir grup. Biz Suriye'deki insanları terörist grup olarak tanımlamıyoruz. Ne bizim, ne de BM'nin listesindeler” ifadelerini kullandı.