Jeffrey Senato'da böyle anlattı: Erdoğan 'çekilin' dedi, çekildik

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde konuştu, ‘Barış Pınarı’ konusunda itirafta bulundu: ABD çekilmeseydi bile Türkiye bu harekatı yapardı.



ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde Suriye’deki son gelişmeleri yorumladı. Cumhuriyetçi Parti Senatörlerinden Mitt Romney, “Yani, Erdoğan ABD Başkanı’na telefon açıp ‘biz geliyoruz, önümüzden çekilin’ dedi ve biz hemen çekildik öyle mi?” sorusuna Jeffrey “Bir nevi öyle. Çekilen birliklerimiz Türklerin gireceği yerdeydi. Ateş ortasında kalmamak adına yapılmış mantıklı bir hamleydi” diye cevap verdi. Demokratik Parti, Senatör Ben Cardin’in “ABD çekilmeseydi Türkiye hâlâ bu harekatı yapabilir miydi?” sorusunu ise Özel Temsilci Jeffrey “Evet. Türkiye bunu uzun zamandır söylüyordu. Yaparlardı” sözleriyle yanıt verdi.



ÇEKİLMEZLERSE EZİLECEKLER



Kremlin Sözcüsü Peskov, terör örgütü YPG ve uzantılarının Soçi Mutabakatı kapsamında sınır bölgesinden çekilmemesi halinde Türkiye’nin Kürtleri “ezeceğini” söyledi.



Türkiye ve Rusya arasında imzalanan 10 maddelik Soçi Mutabakatı ile Barış Pınarı Harekatı ve çevresinin terörden tamamen arındırılacak olmasıyla ilgili Kremlin sözcüsü Pekov, “Eğer Kürt güçler çekilmezse, Suriye sınır gücü ve Rus askerlerinin de bölgeden çekileceğini ve Türk ordusunun Kürtleri “ezip geçeceiğini” söyledi. Kürt güçlerin sınırdan çekilmemeleri halinde buralara yerleştirilmesine karar verilen Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin çekilmek durumunda kalacağını uyarısında bulunan Peskov, “O zaman da geriye kalan Kürt oluşumlar Türk ordusunun silindir aracının altına girecek” dedi.



KÜRTLERİ SAVAŞA İTTİ



Peskov, ABD’nin Suryie Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Ankara ile Moskova arasında varılan mutabakatın ve Rusların Kürtleri sınır bölgesinden çıkarabileceğinin “çok da inandırıcı olmadığı” sözlerine de cevap verdi. ABD’nin Suriyeli Kürtlere ihanet edip yalnız bıraktığını da söyleyen Peskov, ayrıca ABD’nin Suriyeli Kürtleri sınır bölgesinde kalıp Türk ordusuyla savaşmaya teşvik ettiğinin göründüğünü belirtti. Peskov “ABD son yıllarda Kürtlerin en yakın müttefikiydi. Ama sonunda Kürtleri terk etti ve onlara ihanet etti. Şimdi de Amerikalılar neredeyse onları Türklerle savaşmaya zorluyor” dedi.



STOLTENBERG: MUTABAKATTAN MEMNUNUZ



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Soçi’de varılan anlaşmayla ilgili soruları yanıtladı. ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonrasında bölgedeki şiddet olaylarının büyük ölçüde azalmasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Stoltenberg, ”Soçi mutabakatı da Suriye’de çözüm için umut verici ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken” dedi.



(Akşam)