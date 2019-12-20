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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iki devlet, tek millettir Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iki devlet, tek millettir

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20 Aralık 2019 Cuma 09:51:15 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 09:52:45

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iki devlet, tek millettir

Japonya'dan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'na devlet nişanı verildi. Törende konuşan Miyajima, Türkiye ile Japonya'nin 'İki devlet, tek millet olduğunu' söyledi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'na, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sundu katkılardan dolayı Japonya Devleti'nce 'Altın ve Gümüş Yıldız Yükselen Güneş Nişanı' verildi.

Japonya Büyükelçiliği İkametgahı'ndaki törende konuşan Büyükelçi Akio Miyajima, Kavaklıoğlu'nun Türkiye ile Japonya ilişkilerine yaptığı katkıların Japonya Hükümetince büyük takdirle karşılandığını belirtti ve "Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzak fakat kalplerimiz yakındır. Yani iki devlet, tek millettir" dedi.

Nişana layık görülen Kavaklıoğlu'nu tebrik eden Miyajima, iki ülke ilişkileri ile başta deprem olmak üzere çeşitli konulardaki iş birliği ve yardımlarda Kavaklıoğlu'nun oynadığı role dikkati çekti.

Miyajima gelecek yıl Ertuğrul Fırkateyni kazasının 130. yılı olduğunu kaydederek, Kavaklıoğlu'ndan, Türkiye-Japonya ilişkilerine daha fazla katkı sunması ricasında bulundu.

Konuşmasının ardından Miyajima, Japon İmparatorluk Sarayında onaylanan berat metni ile "Altın ve Gümüş Yıldız Yükselen Güneş Nişanı"nı Kavaklıoğlu'na verdi.

'Benim için unutulmaz bir gün'

Alpaslan Kavaklıoğlu, beratı ve nişanı aldıktan sonra yaptığı konuşmada, kendisinin ve ailesinin çok kıymetli, unutulmaz bir gün yaşadığını söyledi.

Japon İmparatoru Naruhito'nun şahsına tebliğ ettiği bu güzede nişanın kendisini ve ailesini onurlandırdığını dile getiren Kavaklıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir anket yapılsa, 'en sevilen ülke, millet' sorulsa, Japonya ve Japon halkı en üst sırada çıkar. Çünkü ülkelerimiz ile halklarımız arasında büyük benzerlikler, tarihlerimiz arasında paralellikler var. Japon halkı gelenek ve göreneklerine son derece bağlı, onuruna ve saygınlığına çok büyük değer veren, insani ilişkilerinde hem oldukça nazik, hem de empati yeteneği gelişmiş bir halktır. Üstelik hem çok çalışkan hem de o derece azimlidirler. Bu özellikleri vesilesiyle Japon halkı tıpkı Birinci Dünya Savaşında Türklerin yaşadığı acı gibi İkinci Dünya Savaşında yaşadığı o büyük travmaya rağmen müthiş bir atılım gerçekleştirmiş ve bugün bütün dünyanın saygısını ve hayranlığını kazanmıştır. Türk halkı da Japon halkının bu muazzam başarısını takdirle karşılamaktadır."

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