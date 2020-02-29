Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.



Yapılan açıklamalara göre 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için, vatan için ahdimiz var" sözlerini kullanıldı.