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30 Ekim 2019 Çarşamba 16:19:01 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 16:20:48

Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Muş'ta, kandırılarak terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan terörist, jandarma ekiplerinin ailesi ve kendisiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucu teslim oldu

Muş'ta, kandırılarak terör örgütü PKK'ya katılan terörist, jandarma ekiplerinin yürüttüğü ikna çabaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.      

Kandırılarak örgütün dağ kadrosuna katılanlara yönelik ikna çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütünün dağ kadrosuna katılan bir terörist, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.       

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 1-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 45 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.      

Ayrıca, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 87 tüp ve elektrik kablosu, mühimmat, 625 kilogram gıda malzemesi ile dijital materyaller ele geçiren jandarma ekipleri, teröristlerin kullandığı 5 sığınağı da imha etti.   

(AA)

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