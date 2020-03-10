Jandarmadan Yedikuyalar'da tatbikat

Kahramanamaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik tatbikat yaptı. Tatbikatta, senaryo gereği, arızalanan teleferik üzerindeki vatandaşlar JAK timince kurtarıldı.

Makara sistemi kurularak gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda mahsur kalanlar, emniyetli şekilde tahliye edildi.