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13 Ocak 2020 Pazartesi 15:27:33 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:29:05

Jandarma memur alımı sonuçları belli oldu mu? 2020 Jandarma memur alımı ne zaman?

Jandarma memur alımı sonuçları belli oldu mu? 2020 Jandarma memur alımı ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığında açıktan temin yoluyla (22) unvanda (94) sözleşmeli personel temini yapılıyor. Jandarma memur alımı için adaylar internet başvurularını 20 Aralık-5 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Gözler jandarma memur alımı sonuçlarına çevrildi. Jandarma memur alımı ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor...

Jandarma memur alımı 2020 yoğun ilgi görüyor. Jandarma memur alımı sonuçları belli oldu mu? 2020 Jandarma memur alımı ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığında açıktan temin yoluyla (22) unvanda (94) sözleşmeli personel temini yapılıyor. Jandarma memur alımı için adaylar internet başvurularını 20 Aralık-5 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Başvurularını yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Jandarma memur alımı ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

JANDARMA MEMUR ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Jandarma memur alımı sonuçları henüz belli olmadı. Jandarma memur alımı için uygulamalı meslek bilgisi veya mülakat sınavı Şubat'ta yapılacak. Sınav sonrasında başarı sırasının onayı duyurulacak, sağlık raporları alınacak ve kayıt-kabul işlemleri gerçekleşecek. Jandarma memur alımı sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

JANDARMA MEMUR ALIMI SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Temin edilecek açıktan sözleşmeli personele ait tüm unvanlar için başvuruya esas alınarak yapılacak (İstenilen öğrenim durumuna göre 2018 KPSS sınav puanı) sıralamaya göre en yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 katı kadar adaya “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına Çağrılma” duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Duyuru tebliğ niteliğinde olup, ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir. c. Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı Şubat ayı içerisinde duyuruda belirtilen yer, tarih ve zamanda yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavına gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içinde, diploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre tanzim ederek (Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.) getireceklerdir. Sınava gelirken getirilecek belgeler; 

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti. [(Öğrenim durumları, özel şartlarda belirtilen şekilde olacaktır. Bu bölümlere denk olanlar (bölüm isminin değişmesi vb.) veya yurt dışında öğrenim görenler için YÖK’ten alınmış denklik belgesi de getirilecektir.)], 

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı adayların yanında bulunacaktır), 

c. Son üç ay içinde çekilmiş (4) adet biyometrik fotoğraf, 

ç. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek), 

d. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı (E-Devlet çıktısı kabul edilecek), 

e. Nüfus müdürlüklerinden alınacak İkametgâh Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek), 

f. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuklarının başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği. (Ancak bu belgenin verilememesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan şehit veya vazife malulü olarak maaş aldığına dair belge ile kendisine verilen kimlik kartının aslı ve fotokopisi.), 

g. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. 

ğ. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.) h. Tablo-1’de müracaat edeceği unvana ilişkin niteliklere ait belgelerin aslı ve fotokopisi veya noterden onaylı sureti, 

ı. Yumuşak uçlu kurşun kalem, tükenmez veya pilot kalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

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