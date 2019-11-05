Jandarma Genel Komutanlığından 8'i muvazzaf 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 8'i muvazzaf 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün, örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 4'ü emekli, 3'ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2'si ihraç ve 8'i halen astsubay olarak görev yapan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.
Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 5 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği öğrenildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Soylu'dan İmamoğlu çıkışı! 'Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder!'
- Ankara'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
- Sosyal medyada kiralık diploma!
- Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül!
- Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü