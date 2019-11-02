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02 Kasım 2019 Cumartesi 11:50:31 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 11:52:03

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı yapıyor: Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi açıktan temin yoluyla 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. 8 Ekim'de başlayan başvuru dönemi 25 Ekim'de sona erdi. Yoğun ilgi gören Jandarma Genel Komutanlığı personel alımına başvuran adaylar, gözlerini sonuçlara çevirdi. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor..

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi açıktan temin yoluyla 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. 8 Ekim'de başlayan başvuru dönemi 25 Ekim'de sona erdi.Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılabildi. Yoğun ilgi gören Jandarma Genel Komutanlığı personel alımına başvuran adaylar, gözlerini sonuçlara çevirdi. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor..

MEMUR ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

JANDARMA BİLİŞİM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
c. Müracaat tarihi (son başvuru tarihi) 25 Ekim 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.
ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
i. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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