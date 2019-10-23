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23 Ekim 2019 Çarşamba 11:25:21 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:26:50

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? soruları güncel olarak araştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın alım yapacağı 6 kişilik sözleşmeli bilişim personeli pozisyonuna başvurmak isteyenler, başvuru sürecini merak ediyor. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılabiliyor. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi açıktan temin yoluyla 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Yoğun ilgi gören Jandarma Genel Komutanlığı personel alımına başvurmak isteyen adaylar, alım ile ilgil detayları öğrenmek istiyor. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma personel alımı için ön başvurular 8 Ekim'de başladı. Başvurular 25 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

JANDARMA BİLİŞİM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
c. Müracaat tarihi (son başvuru tarihi) 25 Ekim 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.
ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
i. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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