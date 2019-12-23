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23 Aralık 2019 Pazartesi 11:07:41 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:09:07

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapıyor! Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı şartları neler? merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığına, J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 9 unvanda 19 açıktan devlet memuru temini yapılacak. Yoğun ilgi gören alıma başvurmak isteyenler Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuru şartları ve tarihini öğrenmek istiyor. Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı şartları..

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuru şartları ve tarihi merak ediliyor. Alıma başvurmak isteyenler alım ile ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığına, açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (9) unvanda (19) açıktan devlet memuru temini için aranan şartlar ve alım ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN


 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 18 Aralık 2019 tarihinde başlayıp, 05 Ocak 2020 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi (son başvuru tarihi) 05 Ocak 2020 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

h. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.

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