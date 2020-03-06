James Jeffrey, İstanbul Havalimanı’nda tepeden tırnağa kadar arandı
Geçtiğimiz gün İletişim Başkanlığı'nın konferansına katılan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Almanya'nın Münih şehrine gitti. Jeffrey'in İstanbul Havalimanı'nda üst aramasından geçtiği görüntüler servis edildi.
İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen Uluslararası İdlib Konferansı’na katılan Jeffrey, programlarının ardından özel bir araçla İstanbul Havalimanı’na geldi.
Jeffrey, terminal girişinde güvenlik kontrolünden geçmesinin ardından görevliler tarafından CİP kontuarlarının olduğu bölümden pasaport kontrol noktasına yönlendirildi.
Buradaki işlemleri tamamlayan Jeffrey, son güvenlik kontrol noktasından geçerek, Münih’e hareket edecek tarifeli uçağa bindi.
AA
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