Jale Birsel kimdir? Yıldız Kenter'in arkadaşı Jale Birsel kaç yaşındaydı?

Dün akşam yaşama veda eden Yıldız Kenter'in sınıf arkadaşı olan Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayatını kaybetti. Jale Birsel kimdir? Jale Birsel kaç yaşındaydı? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Jale Birsel'in hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde..

JALE BİRSEL HAYATINI KAYBETTİ

92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayatını kaybetti.

JALE BİRSEL KİMDİR?

1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından “Yalancı” adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini aldı. 38 Yıl boyunca (emekli olana dek) Komedi – Dram, Genç – İhtiyar, Küçük – Büyük, Yerli – Yabancı demeden verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, eleştirmenlerin bol bol alkışlarını ve beğenilerini kazandı.