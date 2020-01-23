  • Bist 100
    122765
  • Dolar
    5,9323
  • Euro
    6,5795
  • Altın
    296,3400
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer ettiğini açıkladı Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer ettiğini açıkladı
Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi var mı? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi var mı?
Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de çeyrek finale yükseldi Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de çeyrek finale yükseldi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor
Ocak ayı otomobil kampanyaları Ocak ayı otomobil kampanyaları
Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor
Marca'dan İsmail Köybaşı haberi: 1 günlük kral Marca'dan İsmail Köybaşı haberi: 1 günlük kral
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi
Bakan Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti Bakan Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti
NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız
Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı
Esed ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesini vurdu: 6'sı çocuk, 8 sivil yaralandı Esed ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesini vurdu: 6'sı çocuk, 8 sivil yaralandı
2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak?
Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde
TİM Başkanı Gülle: 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız TİM Başkanı Gülle: 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Terör örgütü PKK'nın inleri deşifre edildi Terör örgütü PKK'nın inleri deşifre edildi
Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm' Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'
Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm' Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'
Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi
Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları emekletildi: Yemin ederim, ben sorumluyum Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları emekletildi: Yemin ederim, ben sorumluyum
Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi
TOKİ'den Yeni Eskişehir Stadyumu'yla ilgili açıklama TOKİ'den Yeni Eskişehir Stadyumu'yla ilgili açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ocak 2020 Perşembe 13:46:22 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 14:09:35

FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci tutuklandı

FETÖ'den aranan ve İzmir'de yakalanarak gözaltına alınan Yusuf Bekmezci, silahlı örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bekmezci'nin başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen uzun soluklu araştırmalar sonucunda, gizlenmekte olduğu başkası adına kiralanmış Karşıyaka ilçesindeki bir daireye düzenlenen operasyonda yakalandığı anımsatıldı. 

Bekmezci'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer aldığı, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunduğu, terör örgütü elebaşı Gülen'in yakın arkadaşlarından olduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt içerisinde 'kadim abi - irşatçı' gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il - bölge - ülke imamlarının dahi üzerinde sözde 'manevi' bir konumda bulunan şüpheli Yusuf Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki delillere göre Türk Ceza Kanunu'nun 314/1 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır." 

Öte yandan, aynı operasyonda yakalanan ve örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamlığını" yapan Akif Sarı'nın da sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.

İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Arslan, tutuklanmıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ