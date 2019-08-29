İzmir'de sazlık alanda yangın

Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde sazlıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü.

AA