29 Ağustos 2019 Perşembe 07:56:06 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:09:32
İzmir'de sazlık alanda yangın
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde sazlıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP bu kez de cezaevlerindeki HDP'lileri ziyaret etti
- Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
- Tunceli'de düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi
- "CHP'nin terör örgütünün açıklamalarına bağlı siyaset yaptığını görmek üzüntü verici"
- CHP'li İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başladı