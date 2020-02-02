İzmir'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran 2 Taylandlı turist taburcu edildi
İzmir'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Taylandlı turistlerin yapılan tahlillerinde virüse rastlanmadığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İzmir'in Torbalı ilçesine turistlik amaçla gelen ve isimleri açıklanmayan 2 Tayland vatandaşı, grip ve ateş şikayetiyle Devlet Hastanesinin acil servisine başvurdu.
Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hastanemize koronavirüs şüphesiyle müracaat eden iki Taylandlıda viral hastalık şikayeti, belirti ve bulgularına rastlanmadı. Tedavilerinin ardından taburcu edildiler." dedi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika Elazığ açıklaması
- Yaz tatili süresi kısalacak mı? Yaz tatili süresi ne zaman kısalacak?
- Kredi kartından yapılan 16 bin TL'lik fatura ödemesini görünce şok oldu
- Türkiye'nin ilk bitki fabrikası kuruldu! Spekülatif fiyata artık son