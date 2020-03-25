İzmir'de, "Koronavirüs" baskını! 14 bin sahte maske ele geçirildi
Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde, sertifikasız üretilen 14 bin sahte cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın ikinci katında, sağlıksız koşullarda sertifikasız sahte maske üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, 7 koliye istiflenmiş toplam 14 bin maske ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili olarak H.U. gözaltına alındı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.
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