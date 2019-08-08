08 Ağustos 2019 Perşembe 11:47:30 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:54:10
İzmir'de korkutan deprem
İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez köyüne 11,85 kilometre, Kuşadası Körfezi'ne 8,19 kilometre mesafede yaşanan depremin yaklaşık 18,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP'nin skandalına tepkiler büyüyor: 1.5 dakika mülakat mı olur?
- Milli Savunma Bakanı Akar: Gücümüzün test edilmesinin faturası ağır olur
- PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
- CHP, gizli gizli yaptığı kirli ittifak ortağı HDP'ye diyet ödemeye başladı! Akif Kemal Akay, HDP'li Funda Buyruk'u kendisine yardımcı yaptı