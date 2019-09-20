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20 Eylül 2019 Cuma 16:14:05 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 16:57:30

İzmir'de birkaç tane gazi tesettürlü öğretmeni protesto etti

İzimri'de tesettürlü diye kadın sunucuyu protesto eden gaziler, "Hanımefendinin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun görmediğimiz için protesto ettik" dedi. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ise yaptığı açıklamada, sunucunun resmi kadrolu öğretmen olduğunu ve kıyafetin mevzuata uygun olduğunu belirtti.

Dün İzmir'in Foça ilçesinde kutlanan Gaziler Günü'nde yaşanan olay, büyük tepki çekti.

Törenin başlayacağı dakikalarda protokol sırasının hemen arkasında bulunan bir grup gazi, sunuculuk yapan Foça Spor Lisesi edebiyat öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar'ın kıyafetinin uygun olmadığını belirterek, tören alanını terk etti.

"CUMHURİYET DEĞERLERİNE UYGUN GÖRMEDİK"

Gerekçe olarak öğretmenin kıyafetinin cumhuriyete uygun olmadığını söyleyen gaziler adına konuşan Gazi Emekli Deniz Piyade Albay Nabi Duru, "19 Eylül Gaziler Günü için Cumhuriyet Meydanı'na törene geldiğimizde, törenin başlangıcında gaziler olarak sunucu hanımefendinin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını görünce çok üzüldük. Bu protestomuzu toplu olarak Kaymakam ve tören alanında bulunanlara ileterek tören alanını terk ettik." dedi.

FOÇA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ise yaptığı yazılı açıklamada sunucunun resmi kadrolu öğretmen olduğunu ve kıyafetin mevzuata uygun olduğunu belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akar açıklamasında, 'Okulun resmi kadrolu Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gaziler Günü programında sunucu olarak görev almıştır. Mevzuatımıza göre kadın öğretmenler kamusal alanda başörtüsü ile görev yapabilmektedirler. Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte resmi törenlere katılabilmektedir. Görevini bu kapsamda yürütmüştür. Ferdi yapılan protestoya karşı çıkarak törene katılan tüm katılımcılar başta olmak üzere, resmi ve sivil erkan, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar öğretmenimizin yanında yer almıştır. Gaziler Günü'ne yakışır şekilde tören icra edilmiş, birlik beraberlik içinde olunmuştur. Birlik ve beraberlik içinde olunması nedeniyle tüm katılımcılara teşekkür edilmiştir.' ifadelerini kullandı.

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