06 Kasım 2019 Çarşamba 07:53:51 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 07:54:55
İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 3 ilde, ByLock kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile ByLock içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.
AA
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