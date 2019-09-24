24 Eylül 2019 Salı 07:51:44 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 07:52:47
İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 11 ilde, FETÖ/PYD'ye yönelik 3 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
AA
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