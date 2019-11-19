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19 Kasım 2019 Salı 13:12:31 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 13:17:40

İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaatta yıkım başladı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, birinci derece doğal sit alanında bulunması sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla "Yapı Kayıt Belgesi" iptal edilen yapının yıkımına başlandı.

Karaburun ilçesine bağlı Hasseki Mahallesi'nde, birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla inceleme başlatılmıştı.

Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili ekipler harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, imar barışı sisteminde yapılan incelemede alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşılmıştı.

Yapının Yapı Kayıt Belgesi iptal edilirken, yapıyla ilgili yıkıma başlandı. Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaburun Belediyesi'ne ait bir iş makinesi ve kamyon yıkım çalışmalarına başladı.

İHA

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