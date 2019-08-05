İzmir- İstanbul arası 3.5 saat

İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 515 kilometreden 426 kilometreye düşürdü. Dev otoyolun kalan 192 kilometrelik kesiminin de açılmasıyla, Marmara Bölgesi'ni Ege ve Akdeniz'e bağlayan kesintisiz ulaşım hattı tamamlandı.

İstanbul-İzmir arası mesafeyi 8.5 saatten 3.5 saate düşüren otoyol, zaman ve akaryakıttan sağlayacağı tasarrufla ekonomiye yılda 3,4 milyar liralık katkı sağlayacak. Toplam bedeli 61 milyar lirayı bulan ve planlanandan 7 ay önce tamamlanan 426 kilometrelik otoyol, ülkenin yükünü de sırtlanacak. Akdeniz'le Ege'nin gıda ve sanayi ürünlerinin, hem yurtiçi hem de Avrupa pazarına hızlı ve düşük maliyetlerle ulaştırılmasıyla, Türkiye'nin ihracatı ve rekabet gücü artacak.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu Açılış Töreni kapsamında Balıkesir gişelerinde düzenlenen törene katıldı. Yıldırım “Geçen 17 yıl içinde yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yollar böldük, Türkiye'yi birleştirdik” dedi.