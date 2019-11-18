İzmir Büyükşehir'in, Beyoğlu'nda 60 yıldır arsası olduğu ortaya çıktı

  • Bist 100
    106743
  • Dolar
    5,7331
  • Euro
    6,3455
  • Altın
    269,5740
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel hayatını kaybetti Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel hayatını kaybetti
Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu
Azad Keşmir'in kalbi Türk camisi çevresinde atıyor Azad Keşmir'in kalbi Türk camisi çevresinde atıyor
Bağdat'taki Türk Lokantası binası göstericilerin buluşma noktası oldu Bağdat'taki Türk Lokantası binası göstericilerin buluşma noktası oldu
İstanbul değnekçilerin işgali altında İstanbul değnekçilerin işgali altında
Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi
Balon balığı tehdit değil kansere ilaç olacak Balon balığı tehdit değil kansere ilaç olacak
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u değnekçilere teslim etti Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u değnekçilere teslim etti
Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Garry Rodrigues'ten şampiyonluk sözleri Garry Rodrigues'ten şampiyonluk sözleri
Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yola çıkacak Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yola çıkacak
Dört büyüklerde kâr eden tek kulüp Galatasaray Dört büyüklerde kâr eden tek kulüp Galatasaray
Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu' Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'
Ombudsmanlık nedir? Ombudsmanın görevleri neler, ombudsman kimdir? Ombudsmanlık nedir? Ombudsmanın görevleri neler, ombudsman kimdir?
'Gönüllüler ordusu' Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaraları sarıyor 'Gönüllüler ordusu' Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaraları sarıyor
Ünal Karaman'dan Galatasaray maçı öncesi Sosa talimatı Ünal Karaman'dan Galatasaray maçı öncesi Sosa talimatı
2020 KPSS lise sınav tarihi belli oldu: 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2020 KPSS lise sınav tarihi belli oldu: 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler
Abdullah Avcı'dan Konya maçı öncesi Ljajic kararı Abdullah Avcı'dan Konya maçı öncesi Ljajic kararı
Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat
Tahran'da devlete ait binalar ve iş yerleri ateşe verildi Tahran'da devlete ait binalar ve iş yerleri ateşe verildi
Yemen'de süreç savaştan siyasi çözüme mi evriliyor? Riyad'dan Husilerle gizli görüşme Yemen'de süreç savaştan siyasi çözüme mi evriliyor? Riyad'dan Husilerle gizli görüşme
Sağlık turizminde yeni hedef Afrika Sağlık turizminde yeni hedef Afrika
Türk dizi ve filmleri Pakistanlıların ilgisini Türkiye ve Türkçeye çekiyor Türk dizi ve filmleri Pakistanlıların ilgisini Türkiye ve Türkçeye çekiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:36:21 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:39:18

İzmir Büyükşehir'in, Beyoğlu'nda 60 yıldır arsası olduğu ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Beyoğlu'nda 60 yıllık arsası olduğu ortaya çıktı. Arsanın satılmasını isteyen CHP'lilere AK Parti Meclis üyeleri karşı çıktı ve 'İzmir Evi' yapılmasını talep etti. Dosya, satışla ilgili komisyona iade edildi. Meclisteki oylamayla da satış kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 14 Ekim'de meclise sunulan teklifle İstanbul Beyoğlu'ndaki Sururi Mahallesi, 853 ada ve 17 parselde bulunan, 697 metrekarelik arsanın satışı için karar alınması istendi. Satışa AK Parti'li meclis üyeleri, tepki gösterdi. AK Parti'li üye Erhan Çalışkan, yakın zamanda kamuoyuna yansıyan açıklamasında, "Biz satılmak istenen araziye 'İzmir Evi' yapılmasını öneriyoruz. Düzenlenecek yarışma ile bu binanın kentin karakterini temsil edecek mimariyle yapılmasını istiyoruz. İçinde sanat galerileri, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının ofisleri ve büyükşehir belediyesinin irtibat ofisinin olduğu, başkanın İstanbul'a gittiğinde çalışma ofisi olarak kullanabileceği ayrıca içinde İzmir ve Ege yemeklerinin tanıtılacağı restoranı olan bina yapılmasını istiyoruz" demişti. 

Önce komisyona çekilen satışla ilgili teklif, daha sonra meclis gündemine geldi ve satılması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

60 YIL ÖNCE YURT YAPILMAK İÇİN ALINMIŞ

İzmir'de, 1959 yılında belediye başkanı olan Faruk Tunca tarafından İstanbul'da okuyan İzmirli öğrencilere yurt yapılmak üzere satın alınan arsa, 60 yıl içinde değerlendirilmedi. Üzerinde çay bahçesi ve yiyecek satışı yapılan, imarsız dükkanların bulunduğu arsa, Dolapdere'nin girişinde, Kurtuluş Deresi Caddesi ile Ömer Hayyam Caddesi'nin kesiştiği köşede bulunuyor. Arsa olarak değerinin, 15- 20 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ