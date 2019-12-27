İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis katılşdığı bir canlı yayın programında haddini aşan açıklamalarda bulunarak Türkiye ile ilgili hadsiz açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerini de arkasına alarak iyice şımaran Yunanistan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya konusunda riskli davrandığını belirterek, Türkiye'nin daha büyük bir şekilde izole olacağını belirtti.

"ULUSLARARASI TÜM AKTÖELERDEN TEPKİ GÖRÜYOR"

Hadsiz sözlerine devam eden Varvitsiotis, Erdoğan'ın "ateşle oynadığını" belirterek, "Bu Neo-Osmanlı yayılmacılığına her yerden kınamalar geliyor. Erdoğan ateşle oynuyor ve sadece Yunanistan'dan değil, uluslararası tüm aktörlerden tepki görüyor" dedi.

HABER7