İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde Mehmetçiklerimizle hem teröristlerin hem de onların arkasında duran bütün emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik.' dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın 4 Temmuz 2003'te yaşanan 'Çuval olayı' ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarla ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.
'Bayrağımızı Cerablus'ta, Azez'de, Afrin'de dalgalandırıyoruz'
"Biraz evvel 'Çuval' meselesiyle ilgili bir hatırlatmada ve değerlendirmede bulunduldu" diyen Akbaşoğlu, "Geldiğimiz noktayı lütfen unutmayalım, geldiğimiz nokta şudur; Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Mehmetçiklerimizle hem teröristlerin hem de onların arkasında duran bütün emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik ve ay yıldızlı al bayrağımızı Cerablus'ta, Azez'de, Afrin'de dalgalandırıyoruz. Bunun unutulmamasını istirham ediyorum." dedi.
AA
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