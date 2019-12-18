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18 Aralık 2019 Çarşamba 12:25:34 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 12:35:37

İyi Partili Lütfü Türkkan'a şehit babasından tepki: Ben arkadaş değil şehit babasıyım

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bir skandala imza attı. Meclis’ee gelen ve teröristlerin şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babasını hor gören bir paylaşımda bulundu. Türkkan’ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Baba Asım Safitürk, Türkkan'a tepki göstererek, "Ben arkadaş değilim, memlekete şehit vermiş bir babayım" dedi.

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Oğlunun cenaze namazını kendi kıldıran baba Asım Safitürk, TBMM'deydi. Davetli olarak Meclis'e gelen Safitürk, bütçe görüşmeleri yapıldığı sırada da Genel Kurul'u gezdi. 

İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşıma imza atmıştı.

Türkkan, Meclis'e gelen ve teröristlerin şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının fotoğrafını çekip "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diyerek 'sarıklı cübbeli' diye hor gören bir paylaşımda bulunmuştu. Bu skandal paylaşıma şehit babası Asım Safitürk yanıt verdi ve yaşanan sürecin tüm detaylarını anlattı.

"BEN ARKADAŞ DEĞİLİM"

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, "Milletvekilleri davet ettiler, gittim. Benim de tabi merakım vardı Meclis'i görmek istiyordum, ziyaret ettim. Lütfü Bey'in üslubunu yanlış buluyorum. Bana 'arkadaş' demesini yadırgıyorum, ben arkadaş değil memlekete şehit vermiş bir babayım. Sarık ve cübbeden rahatsız olmasını ise tarih okumadığına bağlıyorum. Arkadaş, neden rahatsız oldu anlamış değilim halen? Benden özür dilemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SARIKTAN VE CÜBBEDEN RAHATSIZ OLMAK YABANCILIĞI İFADE EDER"

Şehit babası Safitürk, İyi Partili Türkkan'ı 'sarık ve cübbe' algı operasyonuna yönelik ise "Sarıktan ve cübbeden rahatsız olmak yabancılığı ifade eder. Memleketin insanı olmadığını, tarih bilmediğini ifade eder. Bizim reisimiz sarıklı ve cübbelidir. Ben de Diyanet mensubuyum, bundan daha tabi ne olabilir. Ben Külliye'ye de girdim, Sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaştım. Şimdiye kadar kimsenin rahatsızlık duyduğunu görmedim, duymadım." dedi.

"BU MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Lütfü Türkkan'ın kullandığı üslubundan dolayı sadece kendisinden değil milletten de özür dilemesi gerektiğini söyleyen şehit babası Asım Safitürk, bu konuyla ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu hususta ne düşündüğünü merek ettiğini söyledi.

Öte yandan tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine İyi Partili vekil, sosyal medyadan yaptığı skandal paylaşımını silmek zorunda kaldı.

(A Haber)

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