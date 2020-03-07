İyi Parti'li Aylin Cesur, tepkilerin odağındaki pozunu günler sonra yorumladı
İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur, İdlib’de şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in, 29 Şubat’ta Afyonkarahisar’daki cenaze töreninde namaz kılan cemaatin önüne geçerek poz vermişti. Bununla da sınırlı kalmayan Cesur ağlayan şehit yakınına sarılıp kameralara oynamaya devam etti. Tepkilerin odağındaki Cesur, günler sonra eleştirilere yanıt verebildi.
Rusya ve İran destekli katil Esed rejiminin kalleş hava saldırısıyla 36 Mehmetçik şehit olmuştu. Şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in cenaze namazı sırasında İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un skandal hareketleri törene damga vurdu. Günlerdir susan Cesur, vereceği cevabı sonunda buldu.
"NAMAZ BİTTİ SANDIM"
Cesur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendini böyle savundu:
“Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresi’nden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim. Cemaat saf tutmuştu. Öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur. ‘Şehit annesine sarıldı ve poz verdi’ diye servis ettikleri fotoğraf ise 16 Şubat’ta Yalvaç’ta, mahalleli kadınlarla konuşurken, bir mahalli ajans tarafından çekilmiş ve 17 Şubat’ta da kendi sosyal medyasında paylaşılmıştır. Kasıtlı olarak servis edildi. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Kamuoyunun vicdanına arz ederim.”
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