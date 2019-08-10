İYİ Parti'de dağılma süreci

İYİ Parti kurucularından Reşat Erdoğan, istifa ettiği partisinin 4. Olağanüstü Kurultayı'nda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreleme sistemiyle örtüşen bir hile yapıldığını iddia ederek, dava arkadaşlarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına uyarak MHP'ye katılmaları önerisinde bulundu. Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, “MHP’nin sıcak ve aziz ikliminde buluşmalarını istirham ediyorum. İnanıyor ve ümit ediyorum ki ülkücüler birkaç kişi koltuk ve makam sahibi olsun diye böyle bir ihanete asla yol vermeyecektir, hoş görmeyecektir ve bir an önce çağrıya uyarak kendine kimlik ve kişilik kazandıran Türk milletinin yegane karargahı olan MHP'de buluşacaktır” ifadelerini kullandı.